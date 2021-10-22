Появились подробности о выявленных в России случаях варианта COVID-19 AY.4.2

Разновидность штамма COVID-19 «дельта» AY4.2, которую обнаружили на территории России, была зафиксирована Роспотребнадзором в Твери и в Санкт-Петербурге. При этом ведомство могло не учесть погрешности работы алгоритма по изучению штаммов, считает инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич. Такие подробности о новой линии она раскрыла в беседе с «Коммерсантом».

Инфекционист объяснила, что в стране выявили три случая заражения AY4.2: два из них в Твери и один в Санкт-Петербурге, последний был секвенирован в октябре, когда новая линия не могла циркулировать. Алгоритм PANGO мог не учесть ключевых мутаций, отмечает она.

«Для AY.4.2 характерны несколько ключевых замен, которые находятся в определенном месте. Именно эти замены отвечают за высокую заразность. Но те вирусы, которые были случайным образом анонсированы PANGO как AY.4.2 в России, на самом деле не имеют двух ключевых замен, как AY.4.2 в Великобритании», — заявила Станевич.

По ее словам, процесс изменения структуры вируса — не бесконечный. Он замедлится или остановится, когда у большинства жителей страны сформируется иммунитет из-за вакцинации или болезни. Дочерние варианты «дельта»-штамма будут появляться до тех пор, пока не привьется или не переболеет большинство людей.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Случаи заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле и США, а после — в России.