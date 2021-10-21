В Минздраве назвали особенности линии COVID-19 AY.4.2

В Минздраве заявили, что особенность линии AY.4.2 заключается в быстром развитии симптомов

Разновидность штамма COVID-19 «дельта» AY4.2, которую обнаружили на территории России, более заразна и имеет быстрое развитие симптоматики. Такие особенности линии AY4.2 назвал главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу, профессор, доктор медицинских наук Андрей Малявин, его цитирует ТАСС.

«Большее количество людей переносят среднетяжелую, тяжелую и крайне тяжелую форму. Очень быстрое развитие симптомов. И дети стали болеть», — заявил Малявин.

Кроме того, по словам директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, линия AY.4.2 на 15 процентов заразнее, чем первоначальный индийский штамм. Получается, один заболевший сможет заразить до девяти человек, отметил он.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Позднее случаи заболевания AY.4.2 зафиксировали в Израиле и США.

В России тоже выявили линию AY.4.2, сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что разновидность обнаруживается в единичных случаях на российской территории.