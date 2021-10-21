Роспотребнадзор предупредил о подъеме заболеваемости из-за нового штамма

Роспотребнадзор предупредил о возможном подъеме заболеваемости из-за новой разновидности штамма коронавируса AY.4.2, который был обнаружен в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Там напомнили, что появление изначальной версии «дельта»-варианта вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать этому процессу еще один дополнительный толчок. Предотвратить распространение нового варианта коронавируса может только вакцинация, особенно у тех, кто еще не переболел.

Ранее в Роспотребнадзоре заверили, что применяемые в настоящее время в России вакцины эффективны против AY.4.2.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии. Сообщалось, что новая вариация коронавируса наблюдается только на территории Великобритании, где ей заразились около 10 процентов от всех пациентов с COVID-19 в стране. Однако случай заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле, а также в США.

