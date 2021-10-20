Власти Британии признали распространение в стране нового штамма коронавируса

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новая версия коронавируса под названием AY.4.2. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, пока нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, чем «дельта»-штамм COVID-19. Он также отметил, что тем не менее в Великобритании должны быть готовы к появлению версии, которая может оказаться опаснее всех предыдущих.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться более заразная форма коронавируса. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии.

Сообщалось, что новая вариация коронавируса наблюдается только на территории Великобритании, где ей заразились около 10 процентов от всех пациентов с COVID-19 в стране. Однако случай заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле, а также в США.

