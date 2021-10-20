В Великобритании раскрыли подробности о новом штамме коронавируса

В Великобритании стала распространяться новая версия коронавируса под названием AY.4.2, пишет газета Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.
Особенности штамма
Британские вирусологи раскрыли подробности о новом штамме коронавируса. По их словам, AY.4.2 обладает большей контагиозностью, чем предыдущие варианты инфекции. Ученые считают, что возникший в Британии AY.4.2 на 10-15 процентов заразнее «дельта»-штамма коронавируса. Именно он остается наиболее распространенным в мире, уточняет FT.
Возникновение нового штамма COVID-19 связывают с несколькими причинами. Эксперты полагают, что он появился из-за роста заболеваемости коронавирусом в Великобритании и увеличения числа госпитализированных и умерших пациентов.
По словам ученых, в стране, по сравнению с ее соседними государствами, недостаточно соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Кроме того, не всегда в полном объеме предпринимаются меры по переводу работников на удаленный формат работы и проветриванию помещений.
География распространения
Вирусологи обнаружили AY.4.2 недавно, отслеживая эволюцию «дельта»-штамма. Однако уже каждый десятый случай заражения коронавирусом в Великобритании приходится на новый штамм. «Британия — единственная страна, в которой AY.4.2 добился такого успеха. И все-таки я не исключаю, что его рост является случайным», — подчеркнул Баллу.
Случай заражения новым штаммом COVID-19 также зафиксировали в Израиле. Вирус обнаружили у 11-летнего мальчика, вернувшегося в страну из-за границы. Ему сделали тест на наличие коронавируса в аэропорту Бен-Гуриона. В Минздраве Израиля подчеркнули, что ребенок был изолирован от контактов.
Прогнозы экспертов
Британские ученые Сэнгер и Баллу предполагают, что если их предварительные данные о новой мутации коронавируса окажутся верными, то штамм AY.4.2 может стать наиболее заразным за все время пандемии. Сейчас следует быть осторожными, считают специалисты.
Российский вирусолог Александр Чепурнов в интервью с «Лентой.ру» согласился с мнением зарубежных коллег. Он допустил, что новый штамм способен подавить другие версии COVID-19. Специалист также предположил, что вирус станет развиваться в организме человека еще более стремительно, чем остальные формы коронавируса COVID-19.
Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов считает, что новая мутация связана непосредственно с заразностью, а не с тяжестью течения болезни. Об этом свидетельствуют изменения в шиповидном белке вируса, объяснил биолог.
Глобальное решение
Проблему возникновения новых штаммов коронавируса необходимо решать на глобальном уровне, считают в Организации Объединенных Наций (ООН). Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что неравномерное распределение вакцин против COVID-19 в мире провоцирует появление новых мутаций инфекции.
Похожую позицию занимает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Глава организации Тедрос Гебрейесус считает, что диспропорция в мировом распределении вакцин от коронавируса создала «глобальную катастрофу», однако ее можно устранить. Он напомнил, что наиболее эффективным способом победить пандемию является «одновременная вакцинация наиболее подвергающегося риску населения во всех странах и работа над минимизацией распространения вируса».