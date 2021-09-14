Вирусологи предрекли новые вспышки COVID-19

Директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага в беседе с Известиями» допустил, что грядущий осенне-зимний сезон может привести к возникновению новых вспышек COVID-19 в Европе.

По его словам, на прошлой неделе общая эпидемиологическая ситуация в ЕС характеризовалась снижающимся уровнем заболеваемости и медленно растущим уровнем смертности. Однако вирусолог предрек, что холодный сезон и начало учебного года могут привести к новой волне коронавируса.

Как считает специалист, лишь вакцинация может ослабить нагрузку на систему здравоохранения и существенно снизить уровень смертности. «Без вакцинации, учитывая появление более заразных штаммов, мы оказались бы в критической ситуации, даже хуже, чем год назад», — полагает Мага.

Эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна согласился с мнением коллеги о вероятности новых вспышек. Однако, по его словам, очередные ужесточения и локдауны в Европе маловероятны.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предсказал миру долгую борьбу с пандемией коронавируса. По его мнению, она будет продолжаться в том же темпе, что и сейчас, в течение года, но и в дальнейшем вирус никуда не денется, и человечеству предстоит научиться жить с ним.