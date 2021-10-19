В России предположили последствия от распространения нового штамма COVID-19

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что появление новых вариаций коронавируса было ожидаемо. По его словам, характеристики новой более заразной вариации «дельта»-штамма, обнаруженной английскими учеными, пока еще не известны, однако последняя разновидность, бушевавшая в Великобритании, была более продуктивной, за счет чего стала версией с самой высокой скоростью распространения. Вирусолог предположил, что новый штамм будет более контагиозным и сможет развиваться в организме человека с еще большей скоростью, чем предыдущие вариации вируса.

В Великобритании начала распространяться новая вариация коронавируса — AY.4.2. Об этом ранее сообщала газета Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

# «Дельта»-штамм не самое худшее, что может быть

На вопрос о том, что в России известно о новой вариации коронавируса, Чепурнов ответил, что пока материалов на этот счет нет. «Для того, чтобы понять, справимся ли мы с нашествием нового штамма, нужно понять его характеристики. У "дельты" довольно серьезные характеристики. Именно поэтому он заходит во все пространства и кроме себя ничего не пускает», — добавил он.

Чепурнов напомнил, что последняя вариация коронавируса, распространившаяся в Великобритании, была опасна как раз тем, что у нее была выше продуктивность. «То есть его больше нарабатывалось в ротоглотке, больше вылетало в мир, соответственно скорость распространения увеличилась», — пояснил он.

Вирусолог заявил, что основные проблемы с коронавирусом на сегодняшний день заключаются в том, что в новых мутациях меняются антигенные детерминанты и распознавание их иммунной системой снижается. Антитела перестают узнавать коронавирус, пояснил Чепурнов.

«Последняя изменившаяся конфигурация стала лучше присоединяться к рецептору, с помощью которого вирус входит в клетку, — разъяснил вирусолог, говоря о том, чем опасен «дельта»-штамм сам по себе. — Вирус как бы цепляется к клетке, а дальше клетка сама, как последняя дура, затаскивает его внутрь, "раздевает", интерполирует в свою генетическую систему и начинает штамповать за счет своих ресурсов новые вирусы. За счет этого у нее увеличилась скорость распространения».

В связи с этим, как рассказал Чепурнов, коронавирусом начали болеть те контингенты, которые ранее были не доступны COVID-19. «В частности, это дети, молодые люди и уже инфицированные коронавирусом люди. Способность присоединяться к рецептору намертво стала тем фактором, который позволил "дельте" развиваться стремительно и подвинуть все остальные варианты. Тяжелое состояние стало наступать не на шестые- восьмые сутки после заражения, а на четвертые-пятые. А в это время иммунная система вообще еще не начинает отвечать. Иммуноглобулины появляются в лучшем случае на седьмой день», — ответил вирусолог.

Из всего выше сказанного вирусолог заключил, что хоть на сегодняшний день в России и не известны характеристики новой вариации «дельта»-штамма коронавируса, стоит ожидать, что он будет более контагиозным. Кроме этого, вероятно он будет развиваться в организме человека еще более стремительно, чем все остальные версии COVID-19. Вирусолог предположил, что в дальнейшем эта вариация может вытеснить остальные штаммы коронавируса.

Ранее в октябре сообщалось, что больницы скорой помощи в Великобритании переполнены и близки к коллапсу. Так, известно о случаях, когда некоторым пациентам приходилось почти 50 часов ждать в очереди, чтобы лечь в больницу.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 8 449 165 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6 916 439, при этом 138 584 носителя инфекции скончались. За последние сутки в стране выявлено 45 140 новых случаев заболевания.