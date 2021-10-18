Стало известно о 50-часовых очередях в больницах Великобритании

Больницы скорой помощи в Великобритании переполнены и близки к коллапсу — пациенты вынуждены ждать в многочасовых очередях. Об этом стало известно Independent.

По информации издания, подобная ситуация зафиксирована сразу в нескольких регионах страны.

Так, в графстве Ланкашир больные пожаловались на длительное ожидание койки — некоторые из них ждали почти 50 часов, прежде чем лечь в больницу. Подобное наблюдалось и в медучреждении в Саффолке, где несовершеннолетний с серьезными психическими проблемами почти 48 часов ждал в отделении неотложной помощи.

Отмечается, что Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) столкнулась с серьезной нехваткой мест для больных на несколько месяцев раньше, чем это предполагалось. На данный момент коечный фонд страны заполнен на 91 процент.

«Зима становится серьезной проблемой для здравоохранения. Персонал все больше беспокоится о способности NHS справиться с ситуацией. Властям необходимо признать потенциальный кризис и помочь в решении поставленных задач», — заметила президент Королевского колледжа экстренной медицины Кэтрин Хендерсон.

В январе врачи регионов Великобритании предложили повысить уровень угрозы от коронавируса в стране до максимального. Кроме того, медицинские специалисты предупредили о риске перегрева системы здравоохранения. Они отмечали, что распространение коронавируса среди населения очень высоко, также растет количество пациентов с COVID-19 в больницах и реанимациях.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксировано 8 449 165 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6 916 439, при этом 138 584 носителей инфекции скончались. За последние сутки в стране выявлено 45 140 новых случаев заболевания.