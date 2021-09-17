Пандемия нанесла новый удар по бедным британцам

В пандемию коронавируса цены на жилье в Великобритании взлетели до рекордного уровня, увеличив неравенство в благосостоянии богатых граждан и людей среднего и низкого достатка. Недвижимость начала особенно дорожать в стоимости в августе 2021 года, передает Bloomberg.

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Катализаторами изменений на рынке недвижимости стали низкие процентные ставки на кредиты и объем предложения, а также наличие сбережений у людей, накопленных во время локдауна и рост спроса на загородное жилье. В условиях усугубившейся в коронавирус проблемы с безработицей изменения стали выгодными для домовладельцев и нанесли новый удар по кошелькам арендаторов.

С начала пандемии в Великобритании, где фиксировали наибольшее число смертей от коронавируса в Европе, общее благосостояние британских семей выросло на 890 миллиардов фунтов стерлингов (1,2 триллиона долларов) или на шесть процентов. Данные предоставила Cлужба национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics) совместно с аналитической компанией YouGov Plc.

Устройство рынка недвижимости лежит в основе неравенства в Великобритании. Покупку жилья до сих пор могут себе позволить только состоятельные англичане. Менее богатым для этого нужно откладывать деньги, что теряет смысл при низких процентных ставках на вклады и растущей инфляции, считают эксперты. В Соединенном Королевстве с ипотекой около 60 процентов домовладельцев в возрасте от 35 до 54. Средний доход, необходимый для покупки жилья, подскочил в первом квартале 2021 года до 55 тысяч фунтов. По данным независимого аналитического агентства Resolution Foundation, благосостояние самых богатых британцев выросло в среднем более чем на 50 тысяч фунтов (68,8 тысяч долларов).

По словам заместителя директора центрального банка Англии Джона Канлиффа (Jon Cunliffe), только 19 процентов арендаторов имели достаточное количество средств для внесения депозита в размере за покупку обычного дома. При этом еще сотням тысяч англичан грозит перспектива остаться без крыши над головой из-за отмены моратория на выселение должников.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее пообещал бороться с социальным неравенством путем повышения налогов и наращивания размера социальных выплат. Предполагается, что 12 миллиардов фунтов от налогоплательщиков направят на помощь бедным и для улучшения медицинского обслуживания в стране. Критики правительства Джонсона утверждают, что мера ляжет на плечи простых рабочих, а не богатых британцев.

Виновниками жилищного кризиса в Великобритании часто называют богатых граждан: они приобретают вторую недвижимость, которая часто простаивает или сдается в аренду туристам, пока бедное население не может найти жилье по доступным ценам. А темнокожие жители Великобритании почти не способны накопить на квартиру за всю жизнь.

