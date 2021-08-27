В Лондоне выросли цены на жилье в районах с голодающим населением

В столице Великобритании резко выросли цены на жилье в местах, где все большему количеству людей не хватает денег на еду. Разрыв бедных и богатых заметен на примере некоторых районов Лондона. Данные приводят аналитики британской компании Acadata и исследователи университета Шеффилда (University of Sheffield), сообщает Bloomberg.

Как отмечают эксперты, разрыв в уровне благосостояния увеличивается не только в богатых, но и в бедных районах. В 15 минутах ходьбы от квартир стоимостью в миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов) в районе Лондона Примроуз-Хилл (Primrose Hillа) ежемесячно раздают посылки с гуманитарной помощью примерно 500 жителям. Пандемия позволила некоторым британцам разбогатеть на покупке собственности там, где людям не хватает денег на еду. Повышенный спрос на недвижимость спровоцировал ее подорожание не только в Лондоне, но и в пригородах.

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В Камдене (Camden) к северу от центра Лондона, по данным Acadata, стоимость жилья за последний год выросла на десять процентов до 1,1 миллиона фунтов (1,5 миллиона долларов). В том же районе 16 процентов взрослого населения испытывают трудности с нехваткой средств на существование и голодают. Цены на жилье в Бромли (Bromley) на юго-востоке столице также подскочили на десять процентов, когда примерно каждая десятая семья там бедствует, свидетельствуют цифры доклада университета Шеффилда и индексы цен на жилье.

«Лондон — это город двух миров. Есть люди, которые живут рядом с роскошью, но не получают таких доходов. Разрыв между богатыми и неимущими очень серьезный», — сказала Шэрон Баах (Sharon Baah), операционный менеджер Камденской общественной ассоциации, которая отвечала за раздачу продовольствия в пандемию.

Миллионы людей по стране остаются безработными, пытаясь свести концы с концами. Это вынудило правительство Джонсона реализовать несколько программ по доставке бесплатного питания детям из неблагополучных семей во время закрытия школ в локдауны. Ситуация с бедностью населения усугубится, когда в конце сентября прекратится период увеличенных выплат по специальным кредитным пособиям. Доходы людей с низким достатком сократятся еще на четверть.

Разрыв между бедными и богатыми в Лондоне в последние годы становится все контрастнее, заявил в мае профессор социологии Уорикского университета Аквуго Эмеджулу. В городе традиционно 60 процентов населения составляют темнокожие жители Англии и Уэльса. Дороговизна в столице не позволяет таким людям откладывать сбережения на собственную недвижимость, многие не в состоянии приобрести ее за всю свою жизнь.