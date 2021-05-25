Названы исторические причины бедности темнокожих американцев

Обнародованы исторические причины, по которым темнокожие американцы не могут справиться с бедностью. Дискриминацию в доступе к богатству в последние десятилетия не удалось сгладить новыми законами, закрепляющим права меньшинств на работе, рынке жилья, в других сферах экономики, пишет Bloomberg.
Среднестатистическая семья темнокожих в США сегодня имеет сбережения, которые в семь раз меньше, чем у обычной белой семьи. Названы причины разрыва в расовом богатстве, одной из которых остается отголосок рабовладельческого строя. Из-за того, что в 1865 году правительство не сдержало обещаний перед освобожденными рабами передать им по 16 гектаров земли, семьи афроамериканцев оказались с пустыми руками. Сейчас эта земля в совокупности стоила бы около 3,1 триллиона долларов.
В числе причин неравенства и расовое подавление. Небольшое богатство, которое темнокожие семьи накопили после Гражданской войны, массово уничтожали во время беспорядков в 1921 году в штат Оклахома. Всего было разрушено около 200 предприятий, из домов прогнали 10 тысяч темнокожих жителей.
Поколения темнокожих жителей США лишились одного из показателей благосостояния — собственного дома из-за жизни за так называемой «красной чертой». С 1930-х годов темнокожие населяли районы, которые банки считали ненадежными для выдачи ипотечных кредитов. Территории были выделены на карте красным цветом. Ущемляющий темнокожих в правах на недвижимость закон отменили в 1968 году. Но это все равно отразилось на уровне богатства этнических меньшинств — сегодня собственными домами в Америке владеют 75 процентов белых и меньше половины темнокожих семей.
Дополнительные сложности в приобретение жилья внесла жилищная сегрегация в начале 1900-х годов, когда жителям «белых» кварталов запрещалось продавать жилье темнокожим. Даже сегодня темнокожие в четыре раза чаще живут в очень бедных районах, а за всю свою жизнь мужчина-афроамериканец в среднем зарабатывает на 900 тысяч долларов меньше, чем белый мужчина.
Все вышеуказанное делает накопление темнокожими американцами сбережений почти невозможным. Согласно правительственному опросу США, в 2016 году только восемь процентов темнокожих американцев получили наследство, против 26 процентов белых американцев.
Проблема неравенства темнокожего населения по сравнению с остальными жителями страны примерно так же остро стоит в Великобритании. Средняя величина наследства темнокожего там составляет 1,42 доллара против 4,3 тысячи долларов у британца. Сильнее всего чувствуется разрыв между бедными и богатыми в Лондоне, где проживает больше половины темнокожего населения Англии и Уэльса.