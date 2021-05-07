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Премьер Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза»

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Марио Драги
Марио Драги
Фото: Luis Vieira / Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в Европейского Союза (ЕС) и заявил о крахе «мечты Евросоюза». Об этом пишет агентство ANSA.

По его словам, европейская мечта — это сделать так, чтобы «никто не оставался позади». «Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», — заявил Драги.

Он также отметил несправедливость системы «двойных рынков», ставящей под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин. По мнению Драги, проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию ЕС.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) назвал предполагаемые сроки восстановления экономики Европы до докризисного уровня. Обновленный прогноз МВФ предусматривает рост европейской экономики на 4,5 процента по итогам 2021 года, что на 0,2 процентных пункта ниже предыдущей версии. Ухудшение прогноза связано с новыми ограничениями, которые вводят власти сразу нескольких европейских стран для борьбы с распространением коронавируса.

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