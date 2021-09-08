В ВОЗ назвали причины появления супперштаммов коронавируса

Вероятность мутации вируса вырастает в том случае, если он широко циркулирует в популяции и приводит к росту заражений. Так в интервью «Ленте.ру» объяснил появление суперштаммов коронавируса директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Вирусы эволюционируют со временем, и в этом нет ничего удивительного. Чем активнее вирус передается — тем больше мутаций. Чем меньше он передается — тем мутаций меньше», — пояснил он.

Клюге предупредил, что новые разновидности коронавируса будут продолжать возникать, если не решить проблему с неравным доступом к вакцинам. Он призвал страны «незамедлительно поделиться вакцинами» с теми государствами, у которых к ним доступ ограничен.

«Быстрая разработка эффективных вакцин от COVID-19 — одна из немногих историй успеха этой пандемии. Но если те, кто подвержен наибольшему риску, не получат эти препараты, то новые штаммы, которые возникнут в будущем, перечеркнут наши достижения, весь наш прогресс и продлят пандемию», — сказал он.

Ранее ученые предупредили о распространении в мире штамма «мю», устойчивого к антителам. Впервые его обнаружили в Колумбии в январе 2021 года.

В начале августа ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность привить не менее 10 процентов населения каждой страны. «Нам нужно сфокусироваться на тех, кто наиболее уязвим, больше всех рискует тяжело перенести болезнь и умереть — они должны получить свою первую и вторую дозу», — заявила сотрудница ВОЗ Кэтрин О'Брайен.