Биолог оценил опасность нового штамма COVID-19 из Британии

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов высказался о новом штамме коронавируса AY.4.2. По его мнению, он может стать конкурентом «дельта»-штамма, пишут «Известия».

Биолог оценил опасность нового штамма COVID-19, появившегося в Великобритании. По его мнению, для прогнозов о будущем AY.4.2 необходимо провести более тщательный анализ.

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«Также критически важно, насколько тяжелее будет протекать инфекция, вызванная данным штаммом. Если судить по тому, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции», — объяснил Ризванов.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться более заразная форма коронавируса. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой AY.4.2, обнаруженной с начала пандемии.

Сообщалось, что новая вариация коронавируса наблюдается только на территории Великобритании, где ей заразились около 10 процентов от всех пациентов с COVID-19 в стране. Однако случай заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле. Новый штамм обнаружили у одиннадцатилетнего мальчика, который вернулся из-за границы.