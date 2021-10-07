Ученый оценил мнение об остановке эволюции коронавируса

Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что нет никаких оснований для того, чтобы считать «дельта»-вариант коронавируса пиком развития COVID-19 и предполагать, что он остановится и не будет больше эволюционировать. По его словам, уже сейчас есть штаммы, которые хуже распознаются иммунитетом. Ученый считает, что миру стоит бояться объединения «мю» и «дельта»-штаммов: если они «скрестятся», в итоге получится еще более серьезный вариант коронавируса, и подобный исход нельзя не предполагать. Такое мнение высказал Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин оценил возможную эволюцию доминирующего «дельта»-штамма коронавируса. По мнению ученого, штамм коронавируса «дельта» может перестать эволюционировать и развиваться в дальнейшем, поскольку он более адаптирован к сложившимся условиям. «Если представить себе горный ландшафт, который отражает патогенность вирусов, можно себе представить, что он заполз на некое плато, и чтобы подняться дальше, нужно пересечь долины, чего может не произойти вообще», — привел пример специалист. Кунин также отметил, что процесс развития штамма осложняет и массовая вакцинация.

Рано праздновать победу

Чепурнов подчеркнул, что настолько категоричными в вопросе эволюции коронавируса быть не стоит. Нет никаких оснований быть уверенными в том, что не появятся никакие новые мутации. «Уже сегодня есть мутации, которые провоцируют меньше антител по сравнению с предыдущими штаммами. Это происходит из-за изменений в белковых фрагментах, которые являются иммунологически значимыми участками распознавания», — рассказал специалист.

По его словам, помимо мутаций, которые меньше распознаются иммунной системой человека, настороженность вызывают те варианты коронавируса, которые стали более «прилипчивыми» к рецепторам, при помощи которых они входят в клетку.

«Беда, которая связана с «дельтой», заключается в том, что одна из ее мутаций не только изменила свою конфигурацию, из-за чего хуже узнается белковый участок, но и в том, что он стал намного лучше прилипать к рецептору, при помощи которого вирус входит в клетку. А вариант «мю», который уже есть, узнается еще хуже. Если предположить, что этот «мю» объединится с «дельтой», это даст нам вариант, который будет неприятнее всех прочих», — пояснил Чепурнов.

Вирусолог заверил, что пока опасаться всерьез такого развитий событий не следует, поскольку вариант «дельта» в настоящий момент не дает развиваться «мю»-штамму. «Если не произойдет рекомбинации, то не случится ничего страшного», — добавил он.

По словам Чепурнова, вакцины уже сегодня теряют свою эффективность в отношении новых мутаций. Это значит, что разработка прививок и лекарств от коронавируса должна продолжиться. «В отношении «дельты», которая побеждает все и вся, по определенным данным, эрэнковые вакцины теряют примерно половину своей эффективности. «Спутник» тоже теряет, но не так много», — сообщил специалист.

Ранее стало известно, что международная группа исследователей, состоящая из ученых Уханьского института вирусологии и Университета Северной Каролины, планировала вырастить новые вирусы путем скрещивания фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов еще до пандемии. «Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100 процентов совпадать с каким-либо», — говорится в материале The Telegraph.