Новый вариант COVID-19 зафиксировали в США

Глава CDC Валенски: новый штамм COVID-19 AY.4.2 найден в США, пока он не вызывает опасений

Новый вариант коронавируса AY.4.2, который ранее был найден в Великобритании, зафиксировали в США. Об этом сообщила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски, передает РИА Новости.

Уточняется, что новый штамм COVID-19 пока что не вызывает никаких опасений. Основным штаммом в США остается «дельта», которую выявляют у 99,7 процента заболевших.

«Мы периодически видим его здесь в Соединенных Штатах, но не отмечаем в настоящее время увеличения его числа или появления его кластеров», — сказала Валенски на вопрос о AY.4.2.

Ранее британские вирусологи раскрыли подробности о новом штамме коронавируса. По их словам, AY.4.2 обладает большей контагиозностью, чем предыдущие варианты инфекции. Ученые считают, что возникший в Британии AY.4.2 на 10-15 процентов заразнее «дельта»-штамма коронавируса, который остается наиболее распространенным в мире.

Сообщалось, что новая вариация коронавируса наблюдается только на территории Великобритании, где ею заразились около десяти процентов от всех пациентов с COVID-19 в стране. Однако случай заболевания AY.4.2 уже зафиксировали и в Израиле. Новый штамм обнаружили у одиннадцатилетнего мальчика, который вернулся из-за границы.