Вирусолог объяснил появление мутации штамма «дельта» AY.4.2 в России

Разновидность штамма COVID-19 «дельта» AY4.2 появилась в России из-за размножения вируса и неточного копирования геномов. Так объяснил распространение AY4.2 в стране доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщает RT.

«Сейчас доминирует штамм "дельта". Он всюду. Что касается новой разновидности, подобные разновидности возникают постоянно. Вирус размножается, у него неточно копируются геномы, вследствие чего и возникают новые разновидности», — заявил Альтштейн.

По его словам, ученые сосредоточены на изучении индийского штамма коронавируса — они принимают все необходимые меры для предотвращения его распространения.

Вирусолог подчеркнул, что в ситуации подъема заболеваемости коронавирусом поможет ускорение темпов вакцинации, а также соблюдение противоэпидемических мер.

Ранее вирусолог Александр Бутенко рассказал о возможных путях эволюции COVID-19. По его словам, появление новых штаммов COVID-19 неизбежно, поскольку это естественный процесс эволюции для данной группы коронавирусов. Он отметил, что мутации не обязательно будут агрессивными и более опасными, чем оригинальный штамм, так как они могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения.