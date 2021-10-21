Вирусолог рассказал о возможных путях эволюции COVID-19

Появление новых штаммов COVID-19 неизбежно, поскольку это естественный процесс эволюции для данной группы коронавирусов. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

Специалист отметил, что мутации не обязательно будут агрессивными и более опасными, чем оригинальный штамм COVID-19. По его словам, новые генотипы могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения.

Бутенко отметил, что пандемия коронавируса не является апокалипсисом. Кроме того, в мире уже наблюдаются предпосылки к улучшению ситуации, большую роль в этом играет вакцинация. Там, где население прививается в массовых масштабах, ситуация заметно улучшается, подчеркнул вирусолог.

Ранее американские биологи описали эволюцию коронавируса. По их словам, коронавирус развивается, чтобы лучше распространяться по воздуху.