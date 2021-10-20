Российский вирусолог развеял миф о возможности передачи легкого течения COVID-19

Мнение о возможности передачи легкого течения COVID-19 от человека к человеку неверно. Этот миф развеял вирусолог Евгений Тимаков, его слова приводит KP.RU.

Российский врач заявил, что тяжесть течения болезни у пациента зависит от многих факторов. Среди них: врожденный иммунитет, полученная доза вируса при заражении и генетическая предрасположенность человека.

«Мы знаем, что 80 процентов людей переносят инфекцию в легкой форме, 20 процентов — в тяжелой и среднетяжелой форме, когда болезнь требует госпитализации. Значит, в теории примерно каждый пятый имеет шанс умереть», — заявил Тимаков. Не стоит думать, что «если у человека, от которого я заразился легкий COVID-19, то и у меня все будет хорошо», подчеркнул вирусолог.

Также он высказал мнение, что многие россияне не идут прививаться, исходя из соображения, что естественный иммунитет лучше, чем искусственный. По словам Тимакова, если человек переболел и сделал прививку, то иммунитет у него будет стойкий: он сможет защитить от тяжелого заболевания и снизит риск смертельного исхода, резюмировал специалист.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказали, что люди в разное время года имеют неравные шансы легко и тяжело перенести течение коронавирусной инфекции из-за различных фаз работы иммунитета.