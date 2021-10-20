Врачи объяснили связь между тяжестью течения COVID-19 и работой иммунитета

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказали Ura.ru, что люди в разное время года имеют неравные шансы легко и тяжело перенести течение коронавирусной инфекции из-за различных фаз работы иммунитета.

«Иммунитет у человека на протяжении года меняется, становится то слабее, то сильнее. Поэтому в зависимости от того, в какую фазу произошло заражение коронавирусом у человека, он может либо скоропостижно скончаться, либо же у него будет бессимптомное течение», — объяснил Шунков.

Болибок, в свою очередь, пояснил, что есть связь между фазами работы человеческого иммунитета и солнечными циклами. По его словам, смена сезонов года влияет на работу иммунной системы. Она завязана на работе в солнечный цикл. Когда солнца нет, иммунитет хуже реагирует на инфекции. Самая сильная фаза иммунитета, когда он лучше справляется с COVID-19, наступает летом, а самая слабая — зимой, когда иммунитет не получает достаточного количества солнечного света, подытожил медик.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков спрогнозировали спад четвертой волны COVID-19 в России к январю.