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Врач объяснил пользу плазмы переболевших коронавирусом

Иммунолог Жемчугов: плазма переболевших коронавирусом помогает специфическими антителами
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Фото: Pixabay

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил пользу плазмы переболевших коронавирусом для тех, кто борется с заболеванием. Он отметил, что в этом помогают специфические антитела, которые выработались в организме, справившемся с инфекцией.

«Плазма действует дважды. При тяжелых интоксикациях там белки, которые предназначены для связывания различных Т-вирусов. Они могут действовать на многие инфекции и помогать. Белок — это очень полезный, питательный и энергетический фактор», — рассказал специалист.

Жемчугов добавил, что наличие антител не является стопроцентной защитой от коронавируса, поскольку клеточный иммунитет, обеспечивающий ответ на заболевание, не связан с антителами. Он пояснил, что плазма помогает, но не является единственным средством. Гораздо более значимым фактором является стадия заболевания. Например, на ранних этапах даже введение интерферонов окажет положительную динамику.

Ранее профессор Владимир Чуланов подчеркнул, что вакцинация — действенный способ снижения смертности от COVID-19, однако до достижения коллективного иммунитета в 80 процентов заболеваемость не снизить. По его утверждению, прививка является самым эффективным средством борьбы с распространением заболевания, так как помогает значительно снизить риск тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти.

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