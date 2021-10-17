Названо «самое страшное» течение COVID-19

Врач клинической лабораторной диагностики медицинской лаборатории Labquest Анна Сафонова рассказала, что в последнее время ее практики она наблюдала у пациентов не только SARS-CoV-2, но и другие вирусы, способные вызвать пневмонию. По ее словам, к этим инфекциям следует относиться серьезно, поскольку они провоцируют тяжелое течение болезни, передает радио Sputnik.

Сафонова отметила, что в этом году установился серьезный сезон ОРВИ. По ее словам, множество парагриппов выявляется в лабораториях, как и сезонных коронавирусов, которые обнаруживают в достаточно больших количествах. Специалист также назвала наиболее тяжелое течение COVID-19. «Не обязательно у человека будет "чистый" коронавирус. Самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса», — объяснила медик.

Чтобы избежать тяжелых последствий болезни для здоровья, при первых признаках инфекции врач призвала сдавать тесты не только на COVID-19, но и на весь ОРВИ-комплекс.

«Там смотрят порядка пятнадцати видов респираторных вирусов. Также проверяют на коронавирус с гриппом. Это принципиально важно для назначения противовирусной терапии, поскольку против гриппа и коронавируса применяют разные препараты», — заключила Сафонова.

Ранее россиянам назвали болезнь, ухудшающую течение коронавируса. Ангина вкупе с COVID-19 провоцирует развитие выраженной хронизации небных миндалин и хронического тонзиллита.