Российский вирусолог оценил степень заразности нового штамма COVID-19

Степень заразности нового штамма COVID-19, который начал распространяться в Великобритании, зависит от показателей антител у тех, кто переболел. Так его контагиозность оценил российский врач-вирусолог Виктор Ларичев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Ключевым моментом станет понимание, защищают ли антитела, которые есть у людей на другие штаммы, от этого штамма. В скором времени это будет сделано, и мы увидим, что, скорее всего, будут защищать. Ничего катастрофического не происходит», — заявил Ларичев.

По его словам, если число заболевших новым штаммом в Англии составляет около десяти процентов среди всех жителей, то говорить о том, что он заразнее индийского варианта, рано.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться более заразная форма коронавируса. Ученые считают, что новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, однако обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15 процентов.