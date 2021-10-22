Иммунолог предложил изменить рекомендации к вакцинации от коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что слова замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой о единственном пожизненном медотводе от вакцинации являются попыткой сузить и обойти предписания, данные Фармакологическим комитетом. В разговоре с «Лентой.ру» он предложил изменить рекомендации к вакцинации от коронавируса.

Ранее Руженцова назвала единственным пожизненным медотводом от вакцинации от коронавирусной инфекции тяжелую аллергическую реакцию на препарат или его компоненты. К таким реакциям врач отнесла анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температуру тела выше 40 градусов, инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре. Остальные противопоказания Руженцова назвала временными.

Нужны инструкции

Болибок порекомендовал Роспотребнадзору обратиться к производителям вакцины, чтобы те подали заявку в Фармкомитет и совместно поменяли инструкции к применению вакцин.

«То, что она произнесла, написано в инструкциях по применению вакцин от коронавируса. Слово в слово. Попытка сузить противопоказания — это обход предписаний Фармкомитета, которые он дал при регистрации вакцины. Ребят, вы тогда обратитесь к производителю вакцины, чтобы тот подал заявку в Фармкомитет и поменял инструкции», — отметил он.

Врач заявил, что ни один уважающий себя специалист не возьмет на себя ответственности за «эксперименты над людьми» в процедурных кабинетах. Болибок подчеркнул, что медик откажется проводить процедуру, если в анамнезе у человека будет значиться анафилактическая реакция.

«У нас бьются за то, чтобы всех привить, но вы поймите: когда к врачу приходят, и он видит, что у человека хроническое заболевание или тяжелая аллергическая реакция, он говорит: “Мне предписано прививать вас с осторожностью, поэтому давайте поосторожничаем — идите отсюда, ждите, когда инструкцию поменяют”. Я — врач-аллерголог, мне оно надо, чтобы у меня человека умер от анафилактического шока на вакцинации? Нет, не надо. Получается, врачи не дают разрешения и остаются плохими», — высказался медик.

Он порекомендовал изменить соответствующие инструкции к вакцине от коронавируса. Также он предложил дополнить методические рекомендации врачам, чтобы пояснить, что им нужно делать в случае, если к ним приходят пациенты с показаниями к медотводу. «“С осторожностью” — это вообще как? Как пациента подготовить к вакцинации в таком случае? На этот счет нет инструкций даже в методических рекомендациях. Я, как врач, понимаю, что нужно делать премедикацию, но ребята, пропишите это в инструкциях, что все нужно делать в присутствии врача, иметь противошоковую укладку, за стеной анестезиолога и реаниматолога с аппаратом искусственной вентиляции легких, и проводить это все надо не просто в условиях прививочного пункта, а в многопрофильной больнице», — предложил врач.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель. По его словам, лучше всего проводить повторную вакцинацию не ранее чем через год после прошлой прививки по аналогии с вакцинацией от гриппа.