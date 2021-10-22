В Роспотребнадзоре предупредили о наказании за отказ от вакцинации

Вологодский Роспотребнадзор: за отказ от вакцинации сотрудника могут отстранить от работы

Глава управления Роспотребнадзора по Вологодской области Ирина Кузнецова предупредила граждан о наказании за отказ от вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае отказа работника к установленному сроку пройти вакцинацию без уважительной причины, то есть при отсутствии сведений о противопоказаниях, работодателю необходимо отстранить работника от работы без сохранения заработной платы», — заявила Кузнецова в ходе заседания регионального оперативного штаба. Она добавила, что сотрудника могут перевести на дистанционную работу до нормализации эпидемиологической ситуации в регионе, если производственный процесс позволяет это сделать.

Кузнецова подчеркнула, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) за несоблюдение противоэпидемических мероприятий предусмотрены штрафы для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Она напомнила, что в Вологодской области обязательную вакцинацию должны пройти работники сфер здравоохранении, образования, социального обслуживания и услуг, в том числе торговли и общепита. Вакцинацию первым компонентом они должны пройти до 25 ноября, вторым — до 25 декабря.

20 октября Калмыкия предпоследней в России ввела обязательную вакцинацию для части жителей. Республика стала 84-м субъектом, в котором введена обязательная вакцинация от коронавируса. В России остался последний регион без такого требования — Ингушетия, отказавшаяся от введения этой меры.