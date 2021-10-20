Последний российский регион без обязательной вакцинации отказался ее вводить

Власти Ингушетии: в республике не станут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

В Ингушетии отказались вводить обязательную вакцинацию по примеру других российских регионов. Власти посчитали ситуацию с коронавирусом в республике стабильной и контролируемой, сообщает ТАСС.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пояснил, что региональное управление Роспотребнадзора регулярно мониторит ситуацию и докладывает об обстановке.

«Нет необходимости вводить дополнительные меры принудительного характера», — сказал он.

В Ингушетии еще в августе приняли постановление о проведении профилактической вакцинации работникам сферы услуг — общепита, торговли, туризма, парикмахерских, салонов красоты— а также сотрудникам образовательных учреждений, добавил глава республики.

По словам Махмуда-Али Калиматова, все указанные категории должны были пройти курс вакцинации, состоящий из прививки первым и вторым компонентом вакцины еще до 1 октября.

В среду, 20 октября, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что 79 регионов России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных категорий граждан.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями.