В России остался последний регион без обязательной вакцинации части жителей

Калмыкия предпоследней в России ввела обязательную вакцинацию для части жителей

В Калмыкии вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для части жителей. Постановление подписал главный санитарный врач региона Джангар Санджиев, передает ТАСС.

Калмыкия стала 84-м субъектом, в котором введена обязательная вакцинация от коронавируса. В России остался последний регион без такого требования — Ингушетия. В сентябре в интервью ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти не планируют вводить требование об обязательной вакцинации.

В Калмыкии обязательная вакцинация коснется лиц старше 60 лет, а также работников сфер обслуживания, транспорта, образования и здравоохранения. Требование также распространится на сотрудников правоохранительных органов.

Согласно документу, привить необходимо 80 процентов работников. Это не касается переболевших COVID-19 в течение шести месяцев жителей и тех, у кого есть медотвод.

Ранее о введении обязательной вакцинации сообщили власти Ставрополья. Привиться будут обязаны сотрудники социальной сферы, общепита и граждане, которые имеют большое число социальных контактов.