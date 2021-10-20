В Кремле ответили на вопрос о повторной вакцинации Путина

Песков: президент Путин пока не ревакцинировался, мы сообщим, когда он это сделает

Президент России Владимир Путин еще не прошел повторную вакцинацию. Он сделает прививку, когда медики скажут о ее необходимости. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства отметил, что сам не сделал прививку, так как имеет высокий уровень антител. По словам Пескова, он ждет, пока «уровень опустится».

Ранее представитель Кремля заявил, что не сомневается в том, что Путин повторно сделает прививку. При этом он уточнил, что пока у российского лидера сохраняется очень высокий уровень титров антител.

В конце июня президент России сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V». Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась с 18 декабря 2020 года, но для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря.

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