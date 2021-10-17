Песков высказался о ревакцинации Путина

Представитель Кремля Песков: Путин ревакцинируется, но пока у него высокий уровень антител

Президент России Владимир Путин непременно пройдет ревакцинацию от коронавируса, однако решение об этом глава государства будет принимать после того, как посоветуется со специалистами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что не сомневается в том, что Путин повторно сделает прививку. При этом он подчеркнул, что пока у российского лидера сохраняется очень высокий уровень титров антител.

«Думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение», — пояснил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

В конце июня Путин сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря 2020 года, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря.