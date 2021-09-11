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Путин похвалил привившихся от коронавируса россиян

Путин: сделавшие прививку от COVID-19 люди себя защитили
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин похвалил работников социальной и других сфер, сделавших прививку от коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает ТАСС.

Губернатор отчитался перед Путиным, что вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 70 процентов медицинских и социальных работников, а также более 80 процентов педагогов. В ответ российский лидер отметил, что ему понятны такие показатели. «Люди себя защитили», — сказал он.

В начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса в России неплохие, однако их необходимо ускорить, чтобы избежать значительного осеннего подъема заболеваемости. Она подчеркнула, что уже сейчас не фиксируется рост числа инфицированных там, где высокий процент привитых граждан. В таких регионах меньше новых случаев COVID-19, а также низкий уровень смертности, уточнила она.

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