В Прикамье введут обязательную вакцинацию и самоизоляцию для части жителей

В Пермском крае с 25 октября введут QR-коды и обязательную самоизоляцию для части жителей

В Пермском крае с 25 октября введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда сфер, а также самоизоляцию для непривитых от коронавируса россиян старше 65 лет. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

На заседании оперштаба в Прикамье приняли решение, согласно которому посещать заведения общепита, торговли и культурно-развлекательные мероприятия можно только при наличии QR-кода.

Помимо этого, с 25 октября в силу вступает требование о строгой самоизоляции непривитых жителей старше 65 лет. Эта категория россиян может покидать свое место жительства только для экстренной медицинской помощи и прохождения вакцинации от COVID-19. Также разрешается посещать продуктовые магазины и аптеки и выгуливать домашних животных в безлюдных местах.

С отрицательным ПЦР-тестом жителей российского региона также перестанут пускать на массовые мероприятия — для их посещения будет необходим QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19

Ранее власти Ставрополья объявили о введении обязательной вакцинации от коронавируса для части жителей. Прививку должны будут сделать сотрудники социальной сферы, общепита и другие граждане, которые имеют большое число социальных контактов.