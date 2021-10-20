В еще одном российском регионе введут обязательную вакцинацию для части жителей

Власти Ставрополья введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

На Ставрополье вводится обязательная вакцинация от коронавируса для части жителей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в прямом эфире в Instagram, его цитирует ТАСС.

«Ситуация с коронавирусом у нас в крае, к сожалению, не улучшается. Приближаемся вплотную к 400 заболевшим за сутки, смертность также растет», — заявил губернатор.

Он рассказал, что обязательная вакцинация в российском регионе коснется сотрудников социальной сферы, общепита и тех граждан, которые имеют большое число социальных контактов.

Владимиров подчеркнул, что за минувшие сутки темпы вакцинации от COVID-19 выросли в пять раз.

Ранее о введении обязательной вакцинации для рада жителей заявили власти Ненецкого автономного округа. Прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, соцработники, граждане, проживающие в интернатах, и сотрудники других сфер.