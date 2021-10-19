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В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

В Крыму ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер
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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму вводят обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Такое постановление подписал врио главного санитарного врача республики Дмитрий Крутиков, оно опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, прививку в российском регионе обязаны сделать сотрудники общепита, здравоохранения, образования и социального обслуживания. Также вакцинироваться должны курьеры, работники сферы услуг и ЖКХ.

Кроме того, такое требование касается государственных служащих и работников органов государственной власти.

В документе сказано, что вакцинировать первым компонентом сотрудников ряда сфер должны до 15 ноября, вторым — до 20 декабря. Это не касается тех граждан, у которых есть медотвод от прививки.

В Крыму во вторник, 19 октября, впервые с начала пандемии зафиксировали более 600 заражений за сутки. Всего на полуострове за время пандемии заболели 88 847 человек.

Ранее о введении обязательной вакцинации для части населения сообщили власти Калужской области. Из-за обострения эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19 вакцинация коснется не менее 80 процентов работников в сферах образования, культуры, промышленности, услуг, с учетом переболевших за последние шесть месяцев.

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