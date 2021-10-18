Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для части населения

В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан из-за обострения эпидемиологической ситуации с пандемией COVID-19. Это следует из постановления, опубликованного в понедельник, 18 октября, на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В постановлении говорится, что вакцинация в Калужской области коснется не менее 80 процентов работников в сферах образования, культуры, промышленности, услуг, с учетом переболевших за последние шесть месяцев.

В перечень для вакцинации в Калужской области также включили лиц старше 60 лет. По данным на 13 октября, в регионе было зарегистрировано 50 128 заболевших, показатель заболеваемости за все время пандемии составил 4946,7 на 100 тысяч населения.

Ранее в Архангельской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников транспортной и энергетической сфер, работников МФЦ, культурных и спортивных учреждений, а также вахтовиков.

