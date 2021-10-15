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В ВШЭ заявили об угрозе коллапса системы здравоохранения

В ВШЭ сообщили о возможном коллапсе системы здравоохранения из-за недостаточной вакцинации
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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Российские врачи перегружены работой из-за недостаточной вакцинации от коронавируса. В таких условиях возникает угроза коллапса всей системы здравоохранения. Об этом сообщила «Говорит Москва» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

В России обеспеченность врачами в несколько раз больше, чем во многих европейских странах. Но сейчас большинство медиков вынуждены переориентироваться на борьбу с коронавирусом, не остается кадров и времени на лечение пациентов с другими болезнями. Поэтому ситуация становится более напряженной, заявила Попович.

По ее мнению, облегчить нагрузку на медицинскую систему поможет вакцинация.

14 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что на стационары, где лечатся пациенты с COVID-19, приходится высочайшая нагрузка. По его данным, в стране более 1,1 миллиона пациентов лечатся от коронавирусной инфекции. Глава Минздрава призвал активнее вовлекать россиян в процесс вакцинации против COVID-19. Ранее министр также сообщил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей России.

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