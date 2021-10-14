В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России

Мурашко заявил, что ухудшение ситуации с COVID-19 в России связано с поведением жителей

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается из-за поведения россиян и низких темпов вакцинации от COVID-19. Так объяснил эпидемиологическую обстановку глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

По словам Мурашко, система здравоохранения работает в серьезном напряжении. Сейчас более 1,1 миллиона пациентов находятся на лечении.

Министр предупредил, что заболеваемость коронавирусом будет продолжать расти, если не ограничить социальные контакты между людьми.

Ранее Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей России. По его словам, за последнюю неделю он составил 16 процентов, в 11 регионах страны темпы прироста заболеваемости были зафиксированы на уровне 30 процентов.