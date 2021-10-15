В еще одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг

В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию работников транспорта и сферы услуг

В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно постановлению главного врача области Тараса Носовского, прививаться обязаны работники транспортной и энергетической сфер, сотрудники МФЦ, культурных и спортивных учреждений, а также вахтовики.

15 июля в регионе ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг: медиков, учителей, сотрудников общепита, студентов, а также государственных гражданских и муниципальных служащих.

Ранее в еще одном российском регионе — Иркутской области — ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет и ряда других категорий граждан.