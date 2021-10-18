Еще в одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию для части жителей

В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для части жителей. Об этом сказано в постановлении главного санитарного врача области Галины Шарухо, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно постановлению, прививку обязаны сделать сотрудники образования, здравоохранения, торговли и спорта. Также вакцинироваться необходимо государственным гражданским служащим и работникам МФЦ.
Кроме того, в российском регионе обязательной вакцинации подлежат работники сферы развлечений и услуг.
Ранее о введении обязательной вакцинации для части населения сообщили власти Калужской области. Из-за обострения эпидемиологической ситуации с пандемией COVID-19 вакцинация коснется не менее 80 процентов работников в сферах образования, культуры, промышленности, услуг, с учетом переболевших за последние шесть месяцев.