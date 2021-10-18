В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

В Омской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для части жителей

В Омской области вводят обязательную вакцинацию для четырех категорий граждан. Постановление об этом опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, принятие такой меры связано с ухудшением ситуации c COVID-19 в регионе. Прививку обязаны сделать сотрудники промышленной отрасли, курьеры, охранники и обслуживающий персонал.

Часть жителей российского региона должна сделать прививку первым компонентом до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.

Ранее о введении обязательной вакцинации для части населения сообщили власти Калужской области. Из-за обострения эпидемиологической ситуации с пандемией COVID-19 вакцинация коснется не менее 80 процентов работников в сферах образования, культуры, промышленности, услуг, с учетом переболевших за последние шесть месяцев.