В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан

В Ненецком АО ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для медработников и педагогов

В Ненецком автономном округе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан, среди которых медицинские работники, педагоги, военнослужащие и пожилые россияне старше 60 лет. Об этом сообщается в постановлении регионального Роспотребнадзора.

Согласно документу, прививку также должны сделать сотрудники правоохранительных органов, соцработники, граждане, проживающие в интернатах. Кроме этого, такое требования касается работников торговли, общепита, ЖКХ, водителей, госслужащих и работников органов государственной власти.

Ранее в Крыму Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Первый компонент препарата работники должны получить до 15 ноября, а второй — до 20 декабря.