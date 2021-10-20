В еще одном российском регионе введут QR-коды

В Тюменской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения театров, цирков и стадионов

В Тюменской области с 15 ноября введут QR-коды для посещения театров, кино, концертов, цирка и стадионов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

В постановлении отмечается, что на эти объекты граждан также будут допускать с медицинским документом, подтверждающим наличие вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев. Попасть в кинотеатры и на стадионы можно будет и тем, кто переболел коронавирусом в течение полугода.

Согласно постановлению, в Тюменской области до 31 декабря 2021 года включительно приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. В некоторых регионах необходимо предусмотреть нерабочие дни с 23 октября, отметила вице-премьер. Голикова также предложила ввести допуск на некоторые объекты только при предъявлении QR-кода о подтверждении вакцинации.