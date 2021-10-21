Матвиенко заявила о соблазне властей ввести обязательную вакцинацию в стране

Матвиенко: у властей был соблазн ввести обязательную вакцинацию, но решили отказаться

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала, что власти решили отказаться от идеи ввести обязательную вакцинацию для всех граждан, несмотря на «большой соблазн» это сделать. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко отметила, что власти могли пойти на такой шаг, так как не все граждане ответственно относятся к сохранению как своего здоровья, так и здоровья окружающих.

«Конечно же у власти был большой соблазн пойти самым простым путем — ввести обязательную вакцинацию. Но мы не пошли по этому пути», — заявила Матвиенко в ходе выступления на Европейской конференции глав парламентов.

20 октября Калмыкия предпоследней в России ввела обязательную вакцинацию для части жителей. Республика стала 84-м субъектом, в котором введена обязательная вакцинация от коронавируса. В России остался последний регион без такого требования — Ингушетия.

Ранее о введении обязательной вакцинации сообщили власти Ставрополья. Привиться будут обязаны сотрудники социальной сферы, общепита и граждане, которые имеют большое число социальных контактов.