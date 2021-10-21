Россиянка намеренно заразила себя коронавирусом и умерла

Москвичка умерла от коронавируса, намеренно заразив себя и родственников. Об этом в своем Facebook рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Он разместил скриншоты переписки, на которых его друга позвали на похороны женщины, умершей в возрасте 42 лет. Та была уверена, что если заразится вирусом от человека с легкой формой COVID-19, то и сама переболеет в легкой форме. Россиянка с двумя дочками отправилась к больной подруге. Впоследствии от нее заразился и муж.

Однако затем ее состояние резко ухудшилось, но женщина отказывалась от помощи врачей. Позднее она умерла в больнице. Одной из ее дочерей также потребовалась госпитализация, девятилетнюю девочку даже положили в реанимацию, но она пошла на поправку. Вторая дочь и супруг перенесли ковид в легкой форме.

Ранее 21 октября сообщалось, что в Латвии от коронавируса умер сооснователь и генеральный секретарь партии «Латвия на первом месте» Арнис Цимдарс. Он был известен тем, что, среди прочего, от лица партии критиковал ужесточение в стране коронавирусных ограничений и выступал против обязательной вакцинации работающих граждан.

Накануне президент России Владимир Путин вспомнил, как в начале пандемии его знакомые не торопились вакцинироваться, ожидая. когда привьется он сам. Однако даже после этого однокурсники продолжали медлить с вакцинацией, заявляя о желании «пока подождать». «Странные люди. С хорошим образованием, с научными степенями. Я не понимаю, что происходит», — удивился президент.