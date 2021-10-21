Критиковавший обязательную вакцинацию в Латвии политик умер от коронавируса

В Латвии умер сооснователь и генеральный секретарь партии «Латвия на первом месте» Арнис Цимдарс. об этом сообщает РБК.

Латышскому политику было 59 лет. Причиной смерти стал COVID-19.

Среди прочего, он от лица партии критиковал ужесточение в стране коронавирусных ограничений и выступал против обязательной вакцинации работающих граждан.

Комментируя его смерть, инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис призвал противников вакцинации прививаться. «Срочно делайте, хоть секретно, прививку. Это увеличит ваши шансы продолжать лгать электорату и не подвергать опасности других», — заявил он в своем Twitter.

18 октября Латвия стала мировым лидером по распространению коронавируса, выйдя на первое место по числу выявленных случаев COVID-19 на миллион человек. Показатель заболеваемости в республике к воскресенью, 17 октября, достиг 7679,97 случая на миллион жителей. Прибалтийская страна обогнав Барбадос (7125,28) и Грузию (7106,18).

Ранее в Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации населения. О решении Совета по кризисному управлению республики сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Глава латвийского правительства напомнил, что во время локдауна продолжат работать только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости, школы и рестораны закрываются. Также в стране с 20:00 (время совпадает с московским) до 05:00 будет действовать комендантский час.

