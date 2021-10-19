В Латвии объявили локдаун из-за низких темпов вакцинации

В Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации населения. О решении Совета по кризисному управлению республики сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна в Facebook.

По его словам, введение более жестких ограничений связано с необходимостью снизить высокие темпы распространения вируса. «Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом», — подчеркнул Кариньш и призвал граждан вакцинироваться.

Глава латвийского правительства напомнил, что во время локдауна продолжат работать только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Также в стране с 20:00 (время совпадает с московским) до 05:00 будет действовать комендантский час. Все массовые мероприятия запрещены.

18 октября сообщалось, что Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на один миллион человек. Показатель заболеваемости в республике к воскресенью, 17 октября, достиг 7679,97 случая на миллион жителей. Страна стала лидером по скорости распространения коронавируса, обогнав Барбадос (7125,28) и Грузию (7106,18).