В Латвии объявили о чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за коронавируса

В Минздраве Латвии объявили о чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии объявила о чрезвычайной ситуации в здравоохранении республики из-за коронавируса. Об этом пишет «Sputnik Латвия».

Отмечается, что объявление чрезвычайной ситуации позволит лечебным учреждениям по всей стране свободнее распоряжаться ресурсами для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс заявил, что в больницах наблюдается критическая нехватка медперсонала. «Мы можем привезти дополнительное оборудование, но не можем увеличить количество людей, которые с этим оборудованием могут работать», — объяснил глава Минздрава.

Павлютс добавил, что власти страны рассматривают возможность запросить международную помощь для лечения больных. Он также допустил, что в Латвии могут развернуть большой полевой госпиталь для лечения больных COVID-19.

В июле профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала заявил, что четвертая волна коронавируса неизбежно настигнет Европу осенью. По его словам, количество случаев заражения коронавирусом растет из-за распространения нового «дельта»-варианта COVID-19, против которого вакцины оказались менее эффективны.