Президент Латвии заразился коронавирусом

Президент Латвии Эгилс Левитс заразился коронавирусом, его экспресс-тест показал положительный результат после возвращения из Швеции. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным портала, теперь политик готовится сдать ПЦР-тест на наличие инфекции. Его встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом, которая была запланирована на четверг, 14 октября, отменили. При этом, как отмечает портал, визит эстонского лидера в страну продолжится. Президента примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Ранее стало известно, что Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии объявила о чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за четвертой волны коронавируса. Власти республики сообщают о критической нехватке медицинского персонала и переполненности больниц.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в Латвии заразились свыше 176 тысяч человек, скончались более 2,8 тысячи пациентов. Полный курс вакцинации прошли около 900 тысяч граждан республики.