Латвийские подростки получили неодобренную вакцину от COVID-19

Более сотни подростков в Латвии были привиты не одобренными для несовершеннолетних препаратами от коронавируса. Об этом пишет LSM со ссылкой на представителя Бюро вакцинации республики Ингу Васильеву.

По ее словам, это касается 106 эпизодов вакцинации в период с 1 мая по 13 июня 2021 года. Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет получали препараты Janssen, Moderna и AstraZeneca. К этому моменту вакцины еще не были одобрены властями для иммунизации подростков.

«Были такие случаи. Все они перечислены. В первую очередь обращались к родителям и семейным врачам для наблюдения за здоровьем этих подростков», — сказала Васильева. Она назвала произошедшее результатом ошибки и подчеркнула, что повторение таких эксцессов полностью исключено. Самочувствие привитых детей остается хорошим.

Ранее стало известно, что в Эстонии после прививки от коронавируса скончались два человека. В первом случае иностранная вакцина вызвала образование тромба у 31-летнего мужчины, во втором случае пожилая женщина в результате прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму.