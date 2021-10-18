Латвия стала мировым лидером по распространению коронавируса

Латвия вышла на первое место по числу выявленных случаев COVID-19 на миллион человек

Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на один миллион человек. Об этом на своей странице в Facebook написал главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков со ссылкой на данные американского университета Джона Хопкинса.

Показатель заболеваемости в республике к воскресенью, 17 октября, достиг 7679,97 случая на миллион жителей. Страна стала лидером по скорости распространения коронавируса, обогнав Барбадос (7125,28) и Грузию (7106,18). «Мировые антирекорды», — написал Перевощиков под графиком университета.

По последним данным, в Латвии с начала пандемии было выявлено свыше 186 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Жертвами инфекции стали более 2,8 тысячи пациентов. В последние несколько недель в республике ежесуточно фиксирует не менее двух тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом власти сумели полностью привить от коронавируса почти 50 процентов жителей.

Ранее стало известно, что президент Латвии Эгилс Левитс получил положительный тест на COVID-19 после возвращения из Швеции и вынужден был отметить встречу с эстонским коллегой Аларом Карисом. Состояние политика остается нормальным.