В Латвии противников вакцинации назвали советскими колонистами

Депутат Латвии обвинил «приехавших в советское время колонистов» в перегрузке больниц

В крупнейших медицинских учреждениях Риги 80 процентов пациентов с коронавирусом составляют русскоязычные граждане. Об этом заявил депутат Сейма Латвии от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс в своем Twitter на фоне введения в стране локдауна.

Он утверждает, что якобы пропаганда Кремля привела к провалу кампании по вакцинации русскоязычного населения, что портит жизнь другим гражданам республики, в частности детям. Отказ русских вакцинироваться парламентарий сравнил с советской колонизацией.

«Латышские дети не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружают больницы», — пожаловался Иесалниекс.

В Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации населения. О решении Совета по кризисному управлению республики сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Глава латвийского правительства напомнил, что во время локдауна продолжат работать только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости, школы и рестораны закрываются. Также в стране с 20:00 (время совпадает с московским) до 05:00 будет действовать комендантский час.

Депутат Иесалниекс известен своими националистическими взглядами. Депутат часто делает критические заявления в адрес русскоговорящих латышей и России. К примеру, он говорил, что лишь ассимиляция является единственным способом для латвийских русских стать в стране по-настоящему своими.